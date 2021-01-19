В Архангельске силовики задержали местного жителя с 30 бомбами

В Архангельске силовики провели серьезную операцию. По данным СМИ, был задержан местный житель, которого подозревают в изготовлении взрывных устройств.

По данным "Царьграда", дома у злоумышленника было найдено несколько десятков бомб. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.