В Раменском двое неизвестных избили и ограбили гражданина

В подмосковном Раменском молодой человек пострадал от рук злоумышленников. Уточняется, что на парня напали два человека, избили и ограбили потерпевшего.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", у россиянина отняли телефон. По факту случившегося возбуждено уголовно дело. Подозреваемые задержаны.
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