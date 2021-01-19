В Раменском двое неизвестных избили и ограбили гражданина

В подмосковном Раменском молодой человек пострадал от рук злоумышленников. Уточняется, что на парня напали два человека, избили и ограбили потерпевшего.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", у россиянина отняли телефон. По факту случившегося возбуждено уголовно дело. Подозреваемые задержаны.