В Петербурге семейная пара избила врача-педиатра

В северной столице был зарегистрирован серьезный инцидент. По данным СМИ, семейная пара избила врача.
Уточняется, что это произошло в рабочем кабинете в поликлинике. Пострадавшая женщина-медик была госпитализирована. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает Пятый канал.
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