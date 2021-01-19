В Тюмени задержали пенсионера с заряженным револьвером

В Тюмени задержали мужчину, который имел при себе оружие. Уточняется, что пенсионер пришел на вокзал с заряженным револьвером.
По факту случившего заведено дело. Сам подсудимый утверждает, что нашел пистолет на улице, сообщает URA.ru.
В Тюмени задержали мужчину, который имел при себе оружие. Уточняется, что пенсионер пришел на вокзал с заряженным револьвером.
По факту случившего заведено дело. Сам подсудимый утверждает, что нашел пистолет на улице, сообщает URA.ru.
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