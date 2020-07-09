В Оренбургской области завершено предварительное расследование дела о контрабанде черепах

В Оренбургской области завершено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде черепах из Казахстана. Теперь материалы переданы в Илекский районный суд.
Стоит отметить, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны в прошлом году. Стоимость конфискованных животных составляет почти девять миллиардов рублей.
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