В Оренбургской области завершено предварительное расследование дела о контрабанде черепах

В Оренбургской области завершено предварительное расследование уголовного дела о контрабанде черепах из Казахстана. Теперь материалы переданы в Илекский районный суд.

Стоит отметить, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны в прошлом году. Стоимость конфискованных животных составляет почти девять миллиардов рублей.