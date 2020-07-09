На Алтае 11 человек отравились медвежатиной

На Алтае 11 человек отравились мясом медведя. Пострадавшие попали в больницу с симптомами трихинеллеза.
Уточняется, что из-за недостаточной обработки мяса паразиты выжили. Эксперты напомнили, что подобные случаи являются распространенными, пишет "Экспресс газета".
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