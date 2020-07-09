Сосед рассказал о задержании губернатора Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялось утром 9 июля. Сосед чиновника рассказал, как оно проходило.
Машина с оперативниками, по его словам, подъехала к дому главы региона в 08:00 по местному времени. "Посмотрел – стоит и стоит", – цитирует очевидца телеканал "360". Окрестности жилища Сергея Фургала сняли на видео.
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