В Нижнекамске задержали избивавшего женщин россиянина. Злоумышленник совершал преступления в общественных местах средь бела дня.
По данным СМИ, задержанному 34 года. Свои поступки он объяснил своей ненавистью к женскому полу.
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