У иностранца в Подмосковье нашли полкило наркотиков

На участке трассы М-4 "Дон" в городе Кашира Московской области полиция остановила иномарку для проверки документов. За рулем находился 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Правоохранителям молодой человек объяснил, что направляется в Дагестан. Сотрудники дорожной полиции обратили внимание на то, что он странно себя ведет, и решили проверить машину.

В ходе досмотра под пассажирским сиденьем был обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета, передает сайт "Подмосковье сегодня". Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон весом в полкилограмма.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконную торговлю наркотиками". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.