Под Москвой поймали серийного похитителя велосипедов

Сотрудники полиции задержали в городе Подольске Московской области подозреваемого в серийной краже велосипедов, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленник заходил в подъезды и похищал оставленный на лестничных клетках транспорт.
Правоохранители подозревают, что задержанный причастен по меньшей мере к шести кражам. Общий ущерб оценивается более чем в 110 тысяч рублей.
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