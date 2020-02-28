В Новом Уренгое маленького ребенка переехало машиной. Водитель отвез ребенка в больницу и попытался скрыться, но не удалось, его задержали.
Пострадавший получил множество травм и переломов. Он находится в тяжелом состоянии, пишет телеграм-канал "Hue".
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