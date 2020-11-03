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Сенаторы научат

Сенаторы научат "Норникель" социальной ответственности

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Социальная обстановка в Норильске возмутила сенаторов. В городе не хватает мест в школах и детских садах, серьезные проблемы с безработицей. В этой связи много вопросов у парламентариев возникает к "Норникелю" – одному из богатейших предприятий страны. Совет Федерации будет добиваться того, чтобы предприятие финансировало социальные расходы северного города.
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Экологическая катастрофа на одном из объектов "Норникеля" летом этого года шокировала сенаторов. Нарушение требований безопасности на комбинате – обычное дело, с сожалением констатировал член Совфеда Николай Журавлев.

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Цинизм и варварское отношение: сенаторы обсудили катастрофу на предприятии "Норникеля".

Цифры говорят сами за себя. Только за прошлый год Ростехнадзор выдали "Норникелю" свыше двух тысяч предписаний.

На отчаянное положение Норильска обратила внимание сенатор Галина Карелова. По ее словам, город имеет все возможности, чтобы стать благополучным. Вместо этого – нехватка мест в школах и детсадах, безработица, проблемы с ЖКХ и объектами "Норникеля", которые стоят в заброшенном состоянии десятки лет.

Сам владелец скандального комбината предпочитает лишний раз не создавать вокруг себя информационный шум. "Очевидно, Владимир Потанин пытается свести критику результатов своей 25-летней деятельности к банальному конфликту между бизнесменом и губернатором", – пишет "Утро.ру".

19 октября суд приговорил теперь уже бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Его обвинили в халатности после разлива нефтепродуктов. Похоже на попытку замаскировать проблему и назначить "козла отпущения".

О силе и влиянии "Норникеля" говорит то, что многие известные политики являются выходцами из структур комбината. Например, бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Или Ольга Голодец, занимавшая должность вице-премьера.

Стоит ли говорить, что сам Норильск зависит от комбината на все 100%. Даже после экологической катастрофы на должность мэра города претендуют Дмитрий Карасев и Сергей Ткаченко, которых связывают с "Норникелем". Первый – бывший советник замдиректора "Норникеля" по персоналу и соцполитике, второй – подрядчик ГМК.

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

При этом уровень жизни в городе оставляет желать лучшего. Высокие зарплаты в Норильске не должны вводить в заблуждение. Цены в магазинах – выше московских. Поставки контролируют национальные группировки. Много получаешь – будь добр хорошо потратиться.

Очевидно, что для того, чтобы оживить Норильск, городскую власть и "Норникель" нужно разделить. А допустившие катастрофу менеджеры должны понести не фиктивное, а реальное наказание. Хочется надеяться, что парламентарии смогут научить комбинат социальной ответственности.

У Потанина имеется большой опыт затягивания негативных ситуаций. Некоторые разрешаются в его пользу. Есть шансы, что в этом случае такая тактика не сработает. Скандал получился слишком громким, а дело – резонансным.

Автор: 3 ноября 2020, 07:00

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