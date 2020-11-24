В Башкирии в крови пострадавшего в ДТП ребенка нашли алкоголь

В Башкирии родителям ребенка, который был сбит автомобилем, выдали справку о том, что в крови пострадавшего был найден алкоголь. Врачи пояснили, что результаты экспертизы могут свидетельствовать о том, что мальчик принимал какие-либо лекарства, содержащие этиловый спирт.
Родители пострадавшего намерены обжаловать данное заключение. Некоторые журналисты полагают, что в Башкирии повторяется печально известная история с "пьяным мальчиком", передает "Царьград". Стоит отметить, что авария произошла летом текущего года. Ребенка на велосипеде сбил проезжающий УАЗ.
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