В Кашире задержали мужчину с крупной партией героина

В подмосковной Кашире правоохранители задержали гражданина с крупной партией героина. У злоумышленника нашли более сотни свертков с психотропным веществом.
Па факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Задержанного отправили под стражу.
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