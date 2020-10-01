В Иркутской области поймали браконьеров

В Эхирит-Булагатском правоохранители задержали нарушителей закона. По данным СМИ, в автомобиле, на котором ехали двое граждан, нашли приманку для хищных птиц.
Кроме того, в Иркутске досмотрели иностранцев. подозреваемых в браконьерстве. В жилище этих людей были найдены редкие птицы и приспособления для ловли животных. Правоохранители полагают, что птиц планировали вывезти за пределы страны, пишет RT.
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