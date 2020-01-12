Крымский мост назвали причиной массовой гибели

Информационный портал Kuban.info бьет тревогу: к берегам Черного моря прибило тысячи мертвых медуз. Люди начали строить предположения о причинах гибели обитателей моря. Не иключено, что свою роль мог сыграть Крымский мост.
По одной из версий, во всем виноваты морские суда, которые закачивают воду, а потом сливают ее, но уже с примесью химии. Есть и те, кто полагает, что причина массовой гибели – недостаток кислорода.
Другие уверены: в происшествии виновата переправа через Керченский пролив. "Третьи, поскольку мертвых медуз обнаружили в окрестностях Большого Утриша, связывают эту гибель с Крымским мостом, строительство которого не могло пройти бесследно", – пишут журналисты.
Большинство ученых отвергают все три верии. По их мнению, причиной стали климатические изменения. Из-за слишком высокой для зимы температуры воды обитатели моря расплодились, а когда наступило похолодание, многие погибли. А шторм прибил их к берегу.
Массовую гибель морских обитателей уже связывали с Крымским мостом. В августе прошлого года в акватории Азовского моря обнаружили множество мертвых медуз-корнеротов.
На происшествии принялись спекулировать украинские блогеры. Раньше такого не было, уверяли они. По их мнению, медузы погибли из-за строительства Крымского моста. Доказательств своим сомнительным теориям украинцы не предоставили.
Напомним, в конце декабря открылось железнодорожное сообщение через Крымский мост. Пока поезда ходят по двум маршрутам: из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.
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