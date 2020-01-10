Путин сделал важное заявление о Крымском мосте после серьезного ЧП

В конце декабря по Крымскому мосту открылось железнодорожное
сообщение. Однако грузовые поезда по переправе пока не ходят. Некоторые
эксперты предупреждали, что запуск многотонных составов может негативно повлиять
на прочность конструкции.
Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя озвучил дату запуска грузового сообщения по Крымскому мосту. По словам главы государства, это произойдет 1 июля 2020 года.
Грузовое железнодорожное сообщение полуострова с "большой землей" положительно скажется на снабжении местного рынка. "Его насыщении качественными и доступными товарами", – сказал Путин.
Слова президента прозвучали после чрезвычайного происшествия недалеко от Крымского моста. Рядом с Керчью сел на мель сухогруз. Свидетелем аварии стали жители города, гулявшие по бульвару Пионеров. "Украинский сухогруз, наверное. Только им мешает мост", – предположил пользователь Сети Антон С.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Сейчас по переправе курсируют поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. В будущем через Керченский пролив пройдут новые железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с городами Поволжья, Урала, Сибири.
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