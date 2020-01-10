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Путин сделал важное заявление о Крымском мосте после серьезного ЧП

Поезда через Крымский мост. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Российский лидер Владимир Путин выступил с важным заявлением о будущем Крымского моста. Ранее у переправы произошло серьезное ЧП. 
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В конце декабря по Крымскому мосту открылось железнодорожное сообщение. Однако грузовые поезда по переправе пока не ходят. Некоторые эксперты предупреждали, что запуск многотонных составов может негативно повлиять на прочность конструкции.

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 Крымский мост

Крымский мост

Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя озвучил дату запуска грузового сообщения по Крымскому мосту. По словам главы государства, это произойдет 1 июля 2020 года.

Грузовое железнодорожное сообщение полуострова с "большой землей" положительно скажется на снабжении местного рынка. "Его насыщении качественными и доступными товарами", – сказал Путин.

Крымский мост сегодня. Фото: most.life

Слова президента прозвучали после чрезвычайного происшествия недалеко от Крымского моста. Рядом с Керчью сел на мель сухогруз. Свидетелем аварии стали жители города, гулявшие по бульвару Пионеров. "Украинский сухогруз, наверное. Только им мешает мост", – предположил пользователь Сети Антон С.

Крымский мост новости. Фото: most.life

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Сейчас по переправе курсируют поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. В будущем через Керченский пролив пройдут новые железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с городами Поволжья, Урала, Сибири.

Автор: 10 января 2020, 16:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

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