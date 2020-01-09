Объявлено о запуске Украиной поездов по Крымскому мосту

В ближайшие пару лет Крым может наладить железнодорожное
сообщение со странами СНГ. Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Азербайджане,
рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства полуострова Георгий
Мурадов.
Многое будет зависеть от работы российских представителей в СНГ и органах Евразийского экономического союза, рассказал чиновник. По его словам, партнеры Москвы должны узнать о выгоде и безопасности перевозок по Крымскому мосту.
Пользователи Сети уверены: Украина тоже запустит поезда через Керченский пролив. "Вопрос времени. Маршрут очень удобный и короткий. В Киеве это понимают, рано или поздно экономическая целесообразность возьмет верх над политикой", – написал комментатор с ником Антон Смирновский.
Другие пользователи предложили построить в Севастополе паромный железнодорожный причал и отправлять поезда в Турцию. "А скоро и в Сирии будет спокойно. Может, поезда и до Израиля отправить. А там и вся Африка как на ладони!" – помечтал комментатор.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Первым по переправе проехал президент России Владимир Путин. Затем на маршрут вышли поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи рублей в купе и от 11 тысяч в спальных вагонах.Пассажиры едут на полуостров в комфортабельных поездах "Таврия". Крымский мост они пересекают ночью, когда переправу озаряет эффектная подсветка.
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