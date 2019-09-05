В детском лагере под Москвой произошло обрушение

В подмосковном Сергиевом Посаде обрушилось пятиэтажное здание бывшего детского лагеря. ЧП произошло в поселке Новая Шурма.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", под завалами могут находиться до четырех рабочих. На месте ЧП работают экстренные службы.
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