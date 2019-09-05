Россиянку зарезали и закопали в чемодане после свидания

В Санкт-Петербурге 49-летнюю россиянку убили и закопали в чемодане после того, как она отправилась на свидание. В совершении преступления подозревают двух приезжих из Дагестана.
Женщина после работы вечером отправилась на свидание с неизвестным мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях. Пара встретилась на съемной квартире. По данным "Экспресс газеты", в ходе ссоры "Ромео" перерезал спутнице горло. После этого злоумышленник позвал своего знакомого помочь ему закопать тело убитой в чемодане. Оба мужчины задержаны, они стали фигурантами уголовного дела.
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