Под Москвой женщина с ружьем вышла охотиться на собак

В подмосковном коттеджном поселке Кембридж женщина отгоняет бродячих собак с помощью ружья. Местные жители убеждены, что это лишняя мера, так как животные не представляют опасности.
По данным издания "Москва 24", в Сеть утекло видео, доказывающее злодеяния женщины. На опубликованных кадрах жительница Подмосковья стреляет в землю, после чего испуганная собака убегает. Окружающие убеждены, что в таких поступках нет смысла – собаки, которые пробираются на территорию коттеджного поселка, не проявляют агрессии. Отмечается, что документы на оружие у женщины есть, но местным жителям от этого не спокойнее.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?
Какие тв передачи смотрите, а какие , по вашему,? отстой