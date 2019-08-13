Под Нижним Новгородом загорелся теплоход

В Нижегородской области случился пожар на теплоходе "Святая Русь". В момент ЧП судно стояло на ремонте.
По данным FlashNord, в тушении пожара на теплоходе в затоне Сибирский был задействован 21 человек. Кроме того, для устранения воспламенения использовали пожарный катер "Вьюн". Стоит отметить, что судно не эксплуатировалось с 2018 года.
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