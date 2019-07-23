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Под Тюменью ребенок умер от удара током

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В Тюменской области от удара электрическим током погиб 13-летний ребенок. Он залез в трансформаторную будку на заброшенной территории, пишет URA.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведется расследование, сообщили в МВД. 

23 июля 2019, 11:07

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