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Названа нелепая причина строительства Крымского моста

Украинцы сочиняют небылицы про Крымский мост. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив не дает покоя бесноватым украинцам. Спекуляции вокруг Крымского моста не прекращаются. На этот раз в Сети появилось странное объяснение строительства трассы. 
прочитано 840 раз

С очередным "разоблачением" выступила блогер RoksolanaToday&Крым. На своей странице в Twitter она выложила свежие фотографии Крымского моста, который, по мнению украинских "экспертов", уже давно должен был рухнуть.

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Крымский мост

Мощное, высокотехнологичное сооружение блогер презрительно назвала "забором", мешающим судоходству по Керченскому проливу. По ее мнению, мост призван "работать духовной скрепой" для россиян. "Все стабильно тут пока", – резюмирует автор.

Ранее с откровениями о переправе выступил бывший главком сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Военный полагает, что Россия построила Крымский мост по чисто экономическим причинам.

По его словам, с помощью переправы Москва может легко заблокировать Азовское море и прервать его сообщение с Черным. Таким образом из-за Крымского моста украинская экономика понесет колоссальные убытки: один из портов Незалежной, Мариуполь, расположен как раз на Азове, отметил Ходжес.

Строители прокладывают железную дорогу по Крымскому мосту. Фото: most.life

Генерал уверен: это не случайность и не ошибка, а сознательная попытка навредить Украине. Стоит отметить, что в США уже находились горячие головы, которые призывали бомбить Крымский мост.

Автомобильная часть переправы была открыта в мае прошлого года. К концу 2019 года по Крымскому мосту пройдут первые поезда. Недавно строители уложили последние рельсы.

Длина крымского моста – около 19 километров. Фото: most.life

Автор: Федор Лопырев1 апреля 2019, 16:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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