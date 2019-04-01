Названа нелепая причина строительства Крымского моста
С очередным "разоблачением" выступила блогер
RoksolanaToday&Крым. На своей странице в Twitter она выложила свежие
фотографии Крымского моста, который, по мнению украинских
"экспертов", уже давно должен был рухнуть.
Мощное, высокотехнологичное сооружение блогер презрительно назвала "забором", мешающим судоходству по Керченскому проливу. По ее мнению, мост призван "работать духовной скрепой" для россиян. "Все стабильно тут пока", – резюмирует автор.
Ранее с откровениями о переправе выступил бывший главком сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Военный полагает, что Россия построила Крымский мост по чисто экономическим причинам.
По его словам, с помощью переправы Москва может легко заблокировать Азовское море и прервать его сообщение с Черным. Таким образом из-за Крымского моста украинская экономика понесет колоссальные убытки: один из портов Незалежной, Мариуполь, расположен как раз на Азове, отметил Ходжес.
Генерал уверен: это не случайность и не ошибка, а сознательная попытка навредить Украине. Стоит отметить, что в США уже находились горячие головы, которые призывали бомбить Крымский мост.
Автомобильная часть переправы была открыта в мае прошлого года. К концу 2019 года по Крымскому мосту пройдут первые поезда. Недавно строители уложили последние рельсы.
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