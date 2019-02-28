Фотографа-убийцу спасли от изнасилования

Отбывающий срок за убийство своей жены фотограф Дмитрий Лошагин переведен в исправительную колонию Екатеринбурга после поступления в его адрес угроз в ИК №54 в Новой Ляле. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.
Ранее Лошагин рассказал омбудсмену Татьяне Мерзляковой, что сотрудники исправительной колонии практикуют жестокие пытки над заключенными, и ему приходилось платить начальнику ИК, чтобы его не "изнасиловали лопатой". На новом месте Лошагин будет работать в деревообрабатывающем цехе.
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