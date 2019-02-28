В Ростове вынесен приговор по громкому делу о госизмене

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по громкому в Ростове-на-Дону делу о государственной измене. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru.
Фигуранты Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, как установило следствие, совершили преступление в 2015 году. Инициатором стала женщина – она предложила знакомому фотографировать секретные документы, представляющие гостайну о Вооруженных силах России, и передавать их ей. Женщина в свою очередь намеревалась продать эти сведения иностранным спецслужбам.
Согласно решению суда, Сухоносова приговорена к девяти годам колонии, ее подельник получил десять лет. Решение пока не вступило в законную силу.
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