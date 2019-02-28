В Новосибирске мужчина упал с высоты четвертого этажа и выжил

В ночь на 28 февраля в цехе завода на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска с металлической площадки четвертого перекрытия упал мужчина, передает телеканал "360". Он получил тяжелые травмы, но выжил и был доставлен в больницу.
Судя по всему, сотрудником завода пострадавший не является. Личность мужчины устанавливается. Также выясняется, как ему удалось проникнуть на территорию предприятия.
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