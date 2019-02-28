В Уфе аварийно сел самолет с пассажирами

Утром 28 февраля наземные службы получили от экипажа вылетевшего из Уфы в Москву Boeing 737-500 авиакомпании Utair сообщение о технической неисправности на борту, передает RT. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета.
Воздушное судно, в котором находились 123 пассажира, благополучно село. Люди отправились в Москву на резервном самолете.
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