В Петербурге ребенок пожаловался на избивающую его мать

В Санкт-Петербурге десятилетняя девочка пожаловалась в полицию на мать. Школьница сообщила, что та избивает их с восьмилетней сестрой, передает FlashNord.
По предварительным данным, накануне ребенок связался с полицией и рассказал, что пьяная мать не пускает их домой. Также выяснилось, что женщина занимается рукоприкладством.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Девочек передали отцу, сообщает газета "Петербургский дневник".
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