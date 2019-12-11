В Петербурге ребенок пожаловался на избивающую его мать

В Санкт-Петербурге десятилетняя девочка пожаловалась в полицию на мать. Школьница сообщила, что та избивает их с восьмилетней сестрой, передает FlashNord.

По предварительным данным, накануне ребенок связался с полицией и рассказал, что пьяная мать не пускает их домой. Также выяснилось, что женщина занимается рукоприкладством.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Девочек передали отцу, сообщает газета "Петербургский дневник".