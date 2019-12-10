В Удмуртии двухлетний ребенок жил в квартире с мертвой матерью

В ходе проверки представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребенком. По данным телеканала "360", было принято решение взломать дверь.
В квартире находился ребенок. Его мать умерла от пневмонии пять дней назад. Малыш все это время был один. Глава Удмуртии Александр Бречалов просит граждан не оставаться равнодушными и обращать внимание на изменения в привычном укладе жизни соседей.
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