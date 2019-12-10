В Туве мужчина убил жену на глазах у маленькой дочери

В Туве пьяный мужчина устроил кровавую расправу над женой. Убийство произошло на глазах у их четырехлетней дочери.
О чудовищном случае рассказал министр внутренних дел Юрий Поляков. Ранее мужчину хотели отправить в колонию за побои, нанесенные супруге. Злоумышленник был по-настоящему опасен: пил и распускал руки. Теперь выясняется, почему суд оставил его на свободе. Детей отправили в социальный центр, пишет сайт "Комсомольская правда".
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