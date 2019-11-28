В Иркутской области медсестра жестоко издевалась над ребенком-инвалидом

Медсестра издевалась над ребенком-инвалидом в Иркутской областной больнице. Она хватала за шею и швыряла об кровать мальчика, которому сложно даже пошевелиться.
В региональном Минздраве рассказали, что женщина, о которой идет речь, является сотрудником соцзащиты. Она работала в интернате для особенных детей. В настоящий момент женщину отстранили на время проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Истязание малолетнего", пишет телеграм-канал Life Shot.
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