В Нижнем Новгороде единороссы помогли восстановить газоснабжение

Выяснилось, что газоснабжение было отключено из-за аварийной ситуации в одной из квартир. К решению проблемы подключился региональный координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Рыжков.
По его инициативе в снабжающую организацию было направлено обращение, а Госжилинспекция официально была уведомлена о происходящем. Александр Рыжов напомнил, что коммунальные услуги должны предоставляться жителям без перебоев и вне зависимости от любых спорных вопросов. Проблемы же должны решаться в установленном законами порядке.
В результате газоснабжение было оперативно восстановлено. "Этот случай показывает нам, как важно знать и соблюдать законодательство об обеспечении безопасности пользования газом в быту", – заметил координатор партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя".
"Незначительное, казалось бы, отступление от требований закона может привести к цепочке событий, приводящих к неблагоприятным последствиям", – подчеркнул Александр Рыжков. Он добавил, что именно поэтому партийный проект "Школа грамотного потребителя" продолжит уделять повышенное внимание данной тематике.
Отметим, активисты "Единой России" занимаются повышением уровня информированности населения в сфере продовольственной политики, а также контроля качества товаров и услуг. Кроме того, они проводят регулярные мониторинги цен на продовольствие, лекарства и другие товары.
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