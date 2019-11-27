В Ноябрьске живодер таскал своего пса привязанным к движущемуся авто

Житель Ноябрьска привязал пса к капоту машины и таким образом "выгуливал". В какой-то момент поводок начал заматываться, и животное чуть не попало под машину.
По данным телеграм-канала Hue, водитель вышел и отвесил собаке пинка. Соседи, ставшие свидетелями садистской прогулки, написали заявление в полицию. Зооактивисты уже ищут животному новых хозяев. Уточняется, что злоумышленник может избежать серьезного наказания.
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