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Сотрудник больницы в Челябинске избил до смерти пациента

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Уголовное дело возбуждено в Челябинске по факту смерти пациента наркологической больницы. Его тело было найдено на территории лечебного учреждения.

По данным URA.ru, в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался вахтер медицинского учреждения. Его задержали сотрудники полиции. Расследованием занимается следственное управление Следственного комитета по региону. Получить комментарий руководства больницы не удалось.

21 ноября 2019, 10:24

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