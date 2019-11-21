Сотрудник больницы в Челябинске избил до смерти пациента

Уголовное дело возбуждено в Челябинске по факту смерти пациента наркологической больницы. Его тело было найдено на территории лечебного учреждения.
По данным URA.ru, в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался вахтер медицинского учреждения. Его задержали сотрудники полиции. Расследованием занимается следственное управление Следственного комитета по региону. Получить комментарий руководства больницы не удалось.
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