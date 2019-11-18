Женщина успела позвонить родственнице из горящего дома в Новосибирской области

В Новосибирской области сгорел дом. В результате пожара три человека погибли, двое из них – дети. За несколько мгновений до смерти матери малышей удалось дозвониться до родственницы.
По данным "Комсомольской правды", женщина с детьми была в доме одна. Огонь вспыхнул на веранде рано утром, это заметил сосед и вызвал пожарных. 30-летняя сибирячка не смогла объяснить что-либо родственнице по телефону, так как ее начало тошнить. Она попыталась открыть окно и вытащить детей, но ей не хватило сил. Женщина погибла на месте, дети – в машине скорой помощи.
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