В аэропорту Челябинска трап врезался в самолет

В аэропорту Челябинска самоходный трап врезался в воздушное судно А321. Причиной ЧП называют техническую неисправность.
По данным RT, пострадавших нет. Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.
В аэропорту Челябинска самоходный трап врезался в воздушное судно А321. Причиной ЧП называют техническую неисправность.
По данным RT, пострадавших нет. Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.
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