Под Москвой из-за упавшего дерева произошел коллапс

Непогода спровоцировала коллапс на дорогах подмосковной Балашихи. По данным телеканала "360", сильный ветер повалил дерево, которое перекрыло проезд по одной из улиц.
Из-за случившегося на дороге образовался затор. Многие местные жители предпочли передвигаться своим ходом.
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