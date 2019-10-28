Под Москвой из-за упавшего дерева произошел коллапс

Непогода спровоцировала коллапс на дорогах подмосковной Балашихи. По данным телеканала "360", сильный ветер повалил дерево, которое перекрыло проезд по одной из улиц.

Из-за случившегося на дороге образовался затор. Многие местные жители предпочли передвигаться своим ходом.