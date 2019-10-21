В Удмуртии ВИЧ-инфицированный укусил полицейского и отправился в колонию

В Удмуртии мужчина, укусивший полицейского, получил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии поселения. Следствие обнародовало некоторые подробности случившегося.
По данным ИА "Удмуртия", осужденный в состоянии алкогольного опьянения, зная о своем положительном ВИЧ-статусе, укусил сотрудника полиции в кисть. В рамках уголовного дела были проведены все необходимые медицинские и психиатрические экспертизы. 34-летнего россиянина признали виновным в совершении нескольких преступлений.
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