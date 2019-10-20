Чеченский полицейский забил коллегу насмерть в институте МВД

В Институте МВД в Нальчике между полицейскими, проходившими курс обучения, произошла потасовка. По предварительным данным, началось все со словесной перепалки между тремя студентами и группа сотрудников подразделения специального назначения ППС Чеченской Республики имени Ахмата Кадырова. Потом завязалась драка.
Один из чеченских полицейских начал наносить удары сотруднику отряда специального назначения "Гром" из Карелии. Другие попытались их разнять, но безрезультатно. Чеченец ударил своего оппонента, тот упал и ударился головой о кафельный пол и скончался до приезда скорой. По факту инцидента возбуждено дело.
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