Глава района в Удмуртии наказан за игнорирование просьб граждан

Руководитель Камбарского района в Удмуртии понес наказание, нарушив допустимые сроки рассмотрения обращения граждан. Об этом сообщает портал udm-info.ru.
Проверка по факту игнорирования обращения жителей многоквартирного дома была проведена прокуратурой. В результате, чиновника обязали выплатить штраф в 5 тысяч рублей.
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