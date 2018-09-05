Под Псковом нашли пропавшего грибника

В Псковской области полицейские нашли пропавшего грибника. Мужчина почти неделю блуждал в лесу.

Напомним, что житель деревни Могутово ушел за грибами 29 августа и не вернулся. К поисково-спасательным мероприятиям подключились сотрудники МЧС и добровольцы из местного населения, передает FlashNord. Сообщается, что найденный мужчина был истощен. Однако от медицинской помощи он отказался.