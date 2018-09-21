Студент из Омска зарабатывал на свадьбу продажей наркотиков

Отдел расследований наркопреступлений УМВД России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего омича. Студента подозревают в сбыте наркотических средств в крупном размере.
Злоумышленника задержали после очередной закладки во дворе жилого дома. Во время личного досмотра у молодого человека нашли 22 свертка с порошкообразным веществом. После химической экспертизы подтвердилось наличие у омича наркотического средства массой более 23 граммов. Задержанный рассказал полиции, что работу нашел в Интернете, так как хотел накопить на свадьбу. Юному жениху грозит лишение свободы сроком до 20 лет, передает gorod55.ru.
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