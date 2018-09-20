Под Тюменью от укуса клеща умер ребенок

В больнице города Заводоуковска в Тюменской области 19 сентября от клещевого энцефалита умерла десятилетняя девочка, передает портал nashgorod.ru. Клещ укусил ребенка еще 23 июня. В больницу она попала 2 июля.
Ребенок жаловался на сильную головную боль. Из-за отека мозга, высокой температуры и судорог девочку ввели в медикаментозную кому. Спустя 20 дней ее состояние улучшилось, однако после выведения из сна симптомы появились вновь. Обострение закончилось смертью пациентки.
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