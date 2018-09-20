Под Тюменью от укуса клеща умер ребенок

Российский Ил-20 сбили в Сирии Отравление Скрипалей Петросян и Степаненко разводятся Новости "Дома-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
"Все плохо": к госпитализированной звезде "Дома-2" пришел священник
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
партнеры
Четверг 20 сентября
Лента новостей
22:01
Устроившая вакханалию в чужом доме Бузова задолжала 20 миллионов
21:51
Versus Battle вернули на YouTube
21:46
Трамп натравил на Россию ближайшего соратника
21:12
Шокирующее видео посадки самолета в эпицентре урагана
21:05
Володин назвал дату рассмотрения проекта нового федерального бюджета
21:04
Опороченного Глушакова не пустили на порог собственной квартиры
20:52
Варум выставила киску в руках Агутина
20:35
Versus Battle заблокировали на YouTube: подробности
20:34
Бросившая молодого любовника Бондарчук застукана с другим
20:15
Как пилоты Израиля подставили Ил-20 под огонь сирийцев
19:47
Украина провалила переговоры с МВФ
19:28
Изменщик Соколовский прервал молчание после разрыва с Дакотой
19:13
В маршрутке в Москве нашли бомбу
18:54
Любовницу Тимати застукали за пьянством после слов о беременности
18:51
"Звезда чужих постелей": отец "новой Скрипаль" признал ее проституткой
18:18
Расквитавшаяся с подругой Милявская ждет обещанные миллионы
18:08
Пострадавших много: В США устроили стрельбу
18:06
Прогнувшаяся Чехова вывалила грудь
17:50
Ожидающая еще одного младенца Кейт Миддлтон пропала из дворца
17:31
Захарова пристыдила трусливых летчиков за катастрофу Ил-20
17:19
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 сентября 2018 года
17:05
"Опять за старое!": Прилизанный Панин появился перед народом в женском платье
17:04
4 важных книги для подростков
17:00
В опрокинувшемся УАЗе погибли два человека
16:57
WADA простило России допинг
16:45
Дума поддержала инициативу "ЕР" о дополнительных доходах ПФР
16:27
Главные кризисы в жизни человека
16:23
Садальский раскрыл страшную зависимость больной Пугачевой
16:10
Родившая Кудрявцева с мужем устроили разврат на публике
15:59
Виновник аварии с пострадавшим скрылся с места ДТП
15:52
Украинцы встали на защиту террориста из "ИГ"
15:33
В крушении самолета Ил-20 нашли украинский след
15:28
Россию и Украину разделят по корейскому сценарию
15:09
SKODA KODIAQ: медведь с повадками рыси
14:54
Купол и Крест подняты на основную главку часовни нового храма Святого равноапостольного князя Владимира
14:47
Красотки взяли в окружение обаятельного Путина
14:42
Mercedes GLS 350d: S-класс среди внедорожников
14:39
Госдума направляет деньги коррупционеров в Пенсионный фонд
14:27
"Вечер с Соловьевым" заставил украинцев биться в припадке (видео)
14:21
В Уфе установят памятник Рудольфу Нурееву
14:19
Вскрылась связь Петросяна с женой известного футболиста
14:11
Союз вкладчиков выявил новые нарушения в Центробанке
13:56
Брюнетка со вторым размером груди: на кого Блюменкранц променял красотку-жену
13:47
В Госдуме появилась новая комиссия
13:31
42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой
13:19
"Сколько можно!": календарь выходных 2019 года взбесил россиян
12:47
Малахов подобрал пресмыкающегося Петросяна
12:41
Сбитый самолет Ил-20 заставил выругаться Минобороны
12:32
В Госдуме широко обсудят проблемы в сфере образования
12:30
Популярного рэпера подозревают в педофилии
12:14
Стильная Пугачева затмила беременную Собчак
12:03
Модные тенденции осени-2018
11:54
Наркодилер и эскортница: жертв отравления в Солсбери вывели на чистую воду
11:53
На Арбате пройдет первое научно-литературное шоу
11:51
Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"
11:36
Госдума поддержала граждан предпенсионного возраста
11:33
Водитель московского автобуса потерял сознание и устроил ДТП
11:21
Джоли устроила Питту тайное свидание
10:54
"Готовились к смерти": пассажиры о ЧП в самолете
10:47
Довела: грязная драка на шоу Ольги Бузовой
10:42
"Работаю уборщицей": любовница байкера Хирурга втоптала детей в грязь ради денег
10:38
Грабители с топорами напали на такси
10:17
На востоке Москвы автобус протаранил легковушку
10:12
Порошенко ответит головой за сбитый Boeing
10:04
Российская актриса рассказала о коварной раковой опухоли
09:57
Под Москвой загорелся автобус с пассажирами
09:50
Медведева уличила во лжи тренера-гея
09:38
Знаметиный танцор умер из-за отказа почек
09:33
Беременная Собчак появилась перед Пугачевой без лифчика
09:24
Оскандалившаяся из-за Крыма Вайкуле избежала наказания
08:42
"Нам хорошо вместе": известный певец об отношениях с Катей Гусевой
08:39
24-летний россиянин погиб перед свадьбой при крушении Ил-20 в Сирии
08:39
Как живет доведенная до инсульта Первым каналом Мишулина
22:00
Порошенко признал вину за сбитый Boeing
21:59
Беременная Порошина получила удар по самому больному
21:51
Пикантное фото Цымбалюк-Романовской вызвало переполох
21:36
Сын Нагиева заговорил после скандального интервью актера у Дудя
21:26
В Москве у двух китайцев отобрали мешок с пятью миллионами
21:17
Загитову сняли с международных соревнований
21:00
Оправдавшиеся за клип "Ибица" Киркоров и Басков стали посмешищем
20:52
Лера Кудрявцева удивила постельной сценой в детской
20:51
Папа Римский порадовал звезду "Квартета И" одобрением секса
20:28
Из Италии выгнали снимавшего проповедь Папы Римского африканца
20:05
Беременность Порошиной оказалась обманом
20:00
Пресняков поддержал отрывающегося с проститутками в бане Глушакова
19:41
"С пышными формами": Похудевший Фадеев спутался с молодой брюнеткой
19:37
На Украине угрожают захватить Киево-Печерскую лавру
19:27
Затравленные Киркоров и Басков извинились за клип "Ибица"
18:57
Петров и Боширов озолотятся после скандала в Солсбери
18:56
В Казани ребенка сбили на пешеходном переходе
18:50
На детской площадке в Тюмени забил фонтан из кипятка (видео)
18:46
Как цифровые технологии упрощают жизнь бизнесу
18:37
"Я не одна": раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером
18:14
Жена Глушакова устала от его проституток
17:58
Макаревич завопил от запрета русского языка на Украине
17:55
Орлова обратилась к избирателям перед вторым туром выборов
17:48
Под Челябинском обрушилась шахта
17:38
Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке
17:38
Группа "Гости из будущего" снова вместе
17:31
В Омске иномарка насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
Беременная Порошина получила удар по самому больному
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
Крик души матери погибшего в Сирии военного
Пикантное фото Цымбалюк-Романовской вызвало переполох
Регионы

Под Тюменью от укуса клеща умер ребенок

прочитано 747 раз

В больнице города Заводоуковска в Тюменской области 19 сентября от клещевого энцефалита умерла десятилетняя девочка, передает портал nashgorod.ru. Клещ укусил ребенка еще 23 июня. В больницу она попала 2 июля.

Ребенок жаловался на сильную головную боль. Из-за отека мозга, высокой температуры и судорог девочку ввели в медикаментозную кому. Спустя 20 дней ее состояние улучшилось, однако после выведения из сна симптомы появились вновь. Обострение закончилось смертью пациентки.

20 сентября 2018, 16:08

комментарии

Политика

Трамп натравил на Россию ближайшего соратника
Захарова пристыдила трусливых летчиков за катастрофу Ил-20
Россию и Украину разделят по корейскому сценарию
"Вечер с Соловьевым" заставил украинцев биться в припадке (видео)

Шоу-бизнес

Устроившая вакханалию в чужом доме Бузова задолжала 20 миллионов
"Худший день в жизни": Дакота оценила встречу с Соколовским
Опороченного Глушакова не пустили на порог собственной квартиры
Рудинштейн стал свидетелем пикантной сцены между Кончаловским и Высоцкой

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
Шоу-бизнес

"Опять за старое!": Прилизанный Панин появился перед народом в женском платье

Артист похвастался стройными ногами
Шоу-бизнес

Ожидающая еще одного младенца Кейт Миддлтон пропала из дворца

В Великобритании забили тревогу
Общество

"Звезда чужих постелей": отец "новой Скрипаль" признал ее проституткой

Девушка работает в эскорт-агентстве
Шоу-бизнес

Изменщик Соколовский прервал молчание после разрыва с Дакотой

Певец считает, что вопрос закрыт

Гороскоп

Развод с Виторганом напугал беременную Собчак
Беременность Порошиной оказалась обманом
Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение

Фоторепортажи

Стильная Пугачева затмила беременную Собчак
Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню
Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

WADA простило России допинг
Медведева уличила во лжи тренера-гея
Загитову сняли с международных соревнований
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни

Регионы

Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru