Ребенок выжил после падения с балкона в Тюмени

С балкона пятиэтажного жилого дома на Тульской улице в Тюмени упал четырехлетний ребенок, сообщает портал nashgorod.ru. Очевидцы вызвали скорую и оказали малышу первую помощь.
Пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2, а после обследования перевели в реанимацию. Состояние маленького пациента оценивается как тяжелое – он подключен к аппарату искусственного дыхания. По факту произошедшего ведется проверка.
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