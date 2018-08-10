Житель Ижевска украл из суда доказательства своей вины

В Ижевске вынесен приговор в отношении мужчины, который украл из суда материалы, подтверждающие его вину по другому делу, сообщает портал udm-info.ru. Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Дорожные полицейские направили документы об административном правонарушении и передали их в суд.

Во время ознакомления с материалами дела мужчина отвлек работников суда и вырвал из папки злополучный документ с показаниями алкотестера, после чего убежал. За это жителю Ижевска назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.