Бухгалтер из Удмуртии избежала тюрьмы за крупное мошенничество

Суд признал
виновной в мошенничестве главного бухгалтера лечебного исправительного
учреждения №2 в Можгинском районе Удмуртии, сообщает udm-info.ru. Установлено,
что с марта 2012-го по октябрь 2013-го женщина из кассы больницы похитила более
600 тысяч рублей.
Главбух приговорена к условному лишению свободы на один год с таким же испытательным сроком. Украденные деньги она должна вернуть исправительному учреждению.
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