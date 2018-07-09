В Анапе запретили купаться

Власти Анапы и Геленджика запретили купаться на пляжах, сообщает Life.ru. Причиной такого решения стала слишком холодная вода. В Анапе ее температура составляет от 14 до 20 градусов. Согласно закону нельзя купаться при температуре ниже 18 градусов.



В свою очередь в Геленджике запрет связан с тем, что еще не полностью устранены последствия прорыва на сетях. Авария на канализационно-насосной станции не позволяет купаться в бухте около города.