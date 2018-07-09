Полиция расследует массовое убийство пчел под Курском

В Хомутовском районе Курской области массово мрут пчелы. Погибло 300 пчелосемей – порядка полутора миллионов особей. Местные фермеры обратились в полицию, передает телеканал "360".
По предварительным данным, причиной вымирания пчел стал фермер, обработавший свои поля гербицидами. По факту произошедшего ведется проверка. Кто в итоге займется расследованием – полиция, Роспотребнадзор или другое ведомство, пока не известно.
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