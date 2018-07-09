В Башкирии агрессивные коровы покалечили ребенка

Жительница деревни Япрыково Туймазинского района с тремя племянниками шести, девяти и десяти лет шли на реку, когда дорогу им перегородило стадо из 200 коров лимузинской породы. 20 из них напали на людей. В результате девятилетний ребенок попал в реанимацию – у него зафиксированы ушибы легких, три сломанных ребра, сломанная рука в районе плеча и сильная гематома на голове, передает портал mkset.ru. Остальные пострадавшие также доставлены в больницу. По факту произошедшего МВД проводит проверку. По предварительным данным, животных напугал лай собаки.

